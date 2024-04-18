Ця мережа має на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Журналісти видання Бігус.Інфо випустили розслідування про одну із найбільших викритих СБУ агентурних мереж, яка діє на базі УПЦ МП.

“Московська церква в Україні досі існує. А на її основі діє агентурна кремлівська мережа, що має на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію. Ця мережа діє не лише в Україні, а й за кордоном”, - повідомляє Бігус.Інфо.

Журналісти зазначають, що російські агенти розповсюджують інформацію про утиски вірян, священнослужителів та “релігійних журналістів”.

Також агентурна мережа окупантів сприяє блокуванню законопроекту про заборону московської церкви, тим самим підтримуючи російську війну проти України і просуваючи російську пропаганду.

У сюжеті розслідувачі розповіли про діяльність “Спілки православних журналістів”, “Першого козацького” та ресурсу “Миряни”, які поширювали пропагандистські наративи та матеріали, які дискредитували українське керівництво. Потім цю інформацію поширювали російські пропагандистські ресурси.

Як зазначають журналісти, одним з основних співробітників “Першого Козацького” був засуджений за державну зраду Ян Таксюр. Його запросила на обмін російська сторона, після чого він отримав громадянство РФ.

Проросійські ресурси також співпрацювали з нардепом Артемом Дмитруком, повідомляють Бігус.Інфо.

А інтереси московських “релігійних журналістів” представляв у суді адвокат Микита Чекман, відомий як адвокат Павла Лебедя.

Він також давав підказки, як завалити правками законопроєкт 8371 про заборону діяльності пов'язаних з Росією релігійних організацій.

Українські розслідувачі також звернули увагу на діяльність американського адвоката та лобіста Роберта Амстердама. Він представляє не лише інтереси Вадима Новинського, а й УПЦ МП.

Амстердаму допомагає також Вільям Бергвайт, який зареєстрував в США себе іноземним агентом, який співпрацює з УПЦ МП. Він, зокрема, є автором матеріалу у The Hill, в якому звинувачує Україну в тиску на УПЦ МП.