Головне за четвер, 18 квітня: 40 ворожих атак на Донецькому напрямку, спроби ворога захопити Часів Яр

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 71 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 785-й день повномасштабної війни.

Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу.

Про це заявив під час брифінгу канцлер Німеччини Олаф Шольц. Як заявив канцлер ФРН, крім вже переданих двох Німеччиною систем ППО, партнери по НАТО можуть поставити Україні ще шість систем Patriot.

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, — це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", — заявив Шольц.

Шольц додає, що НАТО давно вже дало зрозуміти, що системи ППО, які залишилися в країнах-членах Альянсу, можуть бути передані Україні для захисту неба від російських обстрілів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 71 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 квітня – в нашій новині.

Російська армія продовжує спроби захопити Часів Яр на Донеччині, закидає місто керованими авіабомбами, використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Зараз ворог тисне здебільшого на Бахмутському напрямку. Ситуація навколо міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють ситуацію. Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії", - сказав Волошин.

Докладніше – в новині.

Пораненим військовим, зокрема з ампутаціями, буває важко отримати документи про інвалідність. Найбільшою проблемою тут була довідка №5.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Найбільш критичною тут була довідка №5 про походження травми. Її в армії видає тільки командир частини. І це була проблема, коли люди вже в лікарні, навіть приїжджала виїзна комісія, а цієї довідки ще не було. Вже людину виписували з лікарні, а довідки ще не було», – каже міністр.

Через це людям з ампутованою ногою чи рукою, наприклад, доводилося їхати до командира частини, а він міг бути навіть на гарячому напрямку.

«На зустрічах, які проводили з особистою участю координації прем'єра, запущений електронний механізм. Ця довідка повинна прилітати в електронному режимі», – додав Ляшко. І пообіцяв, що ця проблема зникне найближчим часом.

Про що ще говорив в інтерв’ю очільник МОЗ – в наших новинах.

Президент США Джо Байден у колонці для The Wall Street Journal зазначив, що для України та Ізраїлю настав момент істини: обидві країни терміново потребують допомоги США, щоб захистити себе від зухвалих противників, які прагнуть їх знищити.

Байден зазначив, що цими вихідними Іран здійснив безпрецедентну атаку на Ізраїль із застосуванням ракет і безпілотників. Приблизно в той же час Росія продовжила бомбардування України, яке різко посилилося за останній місяць.

Президент США зауважив, що обидві країни захищались за надзвичайно важливої допомоги з боку США. “Зараз не час кидати наших друзів. Палата повинна ухвалити термінове законодавство про національну безпеку для України та Ізраїлю, а також надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі”, – написав він.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!