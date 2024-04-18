Ексзаступника керівника ОП висунули на посаду ректора столичного університету

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Про це повідомила пресслужба КНУБА.

Зазначається, що голова Наглядової ради КНУБА Станіслав Сташевський запропонував висунути на посаду ректора Олексія Дніпрова. Його кандидатуру підтримали члени Наглядової ради КНУБА на останньому засіданні.

Також на підтримку Дніпрова висловилися перший проректор, голова профкому співробітників, декани і викладачі навчального закладу.

В результаті кандидатуру Дніпрова одноголосно підтримав і трудовий колектив університету.