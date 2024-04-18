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Ексзаступника керівника ОП висунули на посаду ректора столичного університету

Олексій Дніпров може стати ректором КНУБА.

Ексзаступника керівника ОП висунули на посаду ректора столичного університету
Олексій Дніпров
Фото: Facebook/Oleksii Dniprov

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Про це повідомила пресслужба КНУБА.

Зазначається, що голова Наглядової ради КНУБА Станіслав Сташевський запропонував висунути на посаду ректора Олексія Дніпрова. Його кандидатуру підтримали члени Наглядової ради КНУБА на останньому засіданні. 

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Також на підтримку Дніпрова висловилися перший проректор, голова профкому співробітників, декани і викладачі навчального закладу.

В результаті кандидатуру Дніпрова одноголосно підтримав і трудовий колектив університету.

  • Дніпров із 2003 року працював на посадах старшого консультанта та головного консультанта Апарату Верховної Ради України.

  • З 2005 року - на посадах Керівника служби віцепрем’єр-міністра України, начальника управління гуманітарної політики та директора Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України.

  • З 2013 року займав посаду заступника Міністра освіти і науки України – керівника апарату.

  • Із лютого 2015 був призначений заступником глави Адміністрації Президента України. У 2016 став керівником апарату АП, а у 2019 року - керівником Апарату Офісу Президента України. Курував питання спорту і культури.

  • Також є президентом Федерації паделу України.

  • Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у своєму Офісі. Відповідно до указів, опублікованих на сайті глави держави, звільнили заступників керівника ОПУ Олексія Дніпрова і Андрія Смирнова.
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