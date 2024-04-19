Британія надала Україні 150 мільйонів фунтів для захисту енергетики

За словами представника країни в ОБСЄ, Росія "зневажає людські життя та міжнародні закони".

Постійний представник Сполученого Королівства при ОБСЄ Нілл Голланд заявив про виділення Лондоном 150 мільйонів фунтів стерлінгів фінансування для України задля зміцнення її енергетичного сектору.

Як пише Укрінформ, таким чином Британія реагує на відновлення обстрілів українських енергетичних об'єктів з боку Росії.

"Російські атаки вкотре не змогли зламати український дух. Україна не залишиться наодинці з цими викликами", - заявив дипломат.

Голланд також пообіцяв, що Британія продовжить співпрацювати з "Великою сімкою" щодо відновлення, захисту та розбудови енергетичної системи України.

Що ж до агресора, то постпред сказав, що Росія "зневажає людські життя та міжнародні закони, яких вона сама ж обіцяла дотримуватися".