​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Ставропольському краї Росії впав літак Ту-22М3, який вночі бомбив Україну

У Ставропольському краї Росії впав літак Ту-22М3, який атакував Україну

​У Ставропольському краї Росії впав літак Ту-22М3, який вночі бомбив Україну
У Росії впав літак Ту-22М3
Фото: росЗМІ

У Ставропольському краї Росії впав літак Ту-22М3, який вночі бив по Україні ракетами. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Літак упав у Червоногвардійському районі Ставропольського краю, льотчики катапультувалися", - зазначив губернатор Володимир Володимиров. Він також додав, що льотчиків знайшли і "везуть до лікарні".

Як уточняє РБК, ще одного пілота шукають.

У Міноборони РФ заявили, що це був дальній бомбардувальник Ту-22М3, який "повертався на аеродром після виконання бойового завдання". Імовірною причиною падіння називають технічну несправність.

Сухопутні війська Збройних сил України опублікували відео падіння літака.

"Миттєва карма у дії - літак Ту-22М3 ВКС РФ, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили", - йдеться в підписі до нього.

  • 28 березня російська ППО збила над тимчасово окупованим Кримом власний винищувач Су-27. Пілоту вдалося врятуватися.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies