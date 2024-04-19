У Ставропольському краї Росії впав літак Ту-22М3, який атакував Україну

У Ставропольському краї Росії впав літак Ту-22М3, який вночі бив по Україні ракетами. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Літак упав у Червоногвардійському районі Ставропольського краю, льотчики катапультувалися", - зазначив губернатор Володимир Володимиров. Він також додав, що льотчиків знайшли і "везуть до лікарні".

Як уточняє РБК, ще одного пілота шукають.

У Міноборони РФ заявили, що це був дальній бомбардувальник Ту-22М3, який "повертався на аеродром після виконання бойового завдання". Імовірною причиною падіння називають технічну несправність.

Сухопутні війська Збройних сил України опублікували відео падіння літака.

"Миттєва карма у дії - літак Ту-22М3 ВКС РФ, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили", - йдеться в підписі до нього.