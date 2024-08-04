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На Сумщині через обстріли окупантів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

Ворог атакував прикордонні населені пункти Сумської області КАБами і били з мінометів.

На Сумщині через обстріли окупантів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури
Фото: Сумська ОВА

Впродовж минулої доби російська армія обстріляла прикордоння Сумської області з мінометів, а також завдала авіаударів. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури в Манухівці та Дружбі.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Відомо, що російські війська обстріляли Миропілля з міномету, скинули КАБ, там зруйновані 2 будівлі, пошкоджено 2 трактори, 2 мікроавтобуси та легковий автомобіль.

Також ворог атакував FPV-дроном Манухівку, внаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та будівля пошти. 

Зі ствольної артилерії було обстріляно Дружбу, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Упродовж доби ворог 41 раз обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Інформація про руйнування, загиблих чи поранених серед місцевого населення уточнюється.

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