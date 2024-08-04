Повітряні Сили ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 8000 цілей ворога

Повітряні Сили з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників.

Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За цей час українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

"Перемога на землі – кується в небі!” Із таким гаслом я звертався до командувачів повітряних сил країн-НАТО рік тому, закликаючи колег створити міцну авіаційну коаліцію, про закрите небо над Україною і про необхідність посилення української протиповітряної оборони говорили з партнерами ще напередодні повномасштабного вторгнення, адже усі розуміли, наскільки важливо тримати небо чистим. Тому ми здійснили чимало підготовчих заходів, щоб витримати удар і дати гідну відсіч повітряному нападу противника", — зазначив Олещук.

Олещук підкреслює: битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу агресора, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі.

"За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження. Усе це стало можливим і завдяки потужній підтримці наших західних партнерів. Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей!", - наголосив Олещук.

Воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість.

У період широкомасштабного вторгнення за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних Сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25, посмертно.

"Нині я вітаю усіх військовослужбовців та ветеранів Повітряних Сил із 20-ю річницею, дякую усім, хто докладає максимум зусиль для нашої перемоги! Дякую партнерам, волонтерам, громадянському суспільству, всім, хто допомагає ставати нам сильнішими у боротьбі за мир і свободу для нашої України!", додавкомандувач Повітряни сил.