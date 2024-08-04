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Повітряні Сили ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 8000 цілей ворога

Знищено сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників РФ.

Повітряні Сили ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 8000 цілей ворога
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Повітряні Сили з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників.

Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За цей час українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

"Перемога на землі – кується в небі!” Із таким гаслом я звертався до командувачів повітряних сил країн-НАТО рік тому, закликаючи колег створити міцну авіаційну коаліцію, про закрите небо над Україною і про необхідність посилення української протиповітряної оборони говорили з партнерами ще напередодні повномасштабного вторгнення, адже усі розуміли, наскільки важливо тримати небо чистим. Тому ми здійснили чимало підготовчих заходів, щоб витримати удар і дати гідну відсіч повітряному нападу противника", — зазначив Олещук.

Олещук підкреслює: битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу агресора, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі.

"За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження. Усе це стало можливим і завдяки потужній підтримці наших західних партнерів. Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей!", - наголосив Олещук.

Воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість.

У період широкомасштабного вторгнення за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних Сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25, посмертно.

"Нині я вітаю усіх військовослужбовців та ветеранів Повітряних Сил із 20-ю річницею, дякую усім, хто докладає максимум зусиль для нашої перемоги! Дякую партнерам, волонтерам, громадянському суспільству, всім, хто допомагає ставати нам сильнішими у боротьбі за мир і свободу для нашої України!",  додавкомандувач Повітряни сил. 

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