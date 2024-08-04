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Президент України привітав захисників неба з Днем Повітряних сил

"Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба – українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність." 

Президент України привітав захисників неба з Днем Повітряних сил
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Президент Володимир Зеленський в День Повітряних сил Збройних сил України, подякував захисникам неба за кожну збиту російську ціль.

Привітання Президент опублікував у соцмережах. 

"Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору. Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба – українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність", – наголосив Президент.

Зеленський додає, що від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря.

"І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів. Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть! Слава нашим Повітряним силам! Слава Україні!", – наголосив Зеленський.

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