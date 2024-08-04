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"Хезболла" атакувала 30 ракетами Ізраїль, — ЦАХАЛ

Багато ракет були перехоплені системою “Залізний купол”.

"Хезболла" атакувала 30 ракетами Ізраїль, — ЦАХАЛ
Фото: EPA/UPG

Вночі "Хезболла" випустила близько 30 ракет з Лівану по Верхній Галілеї в Ізраїлі, повідомляє ЦАХАЛ. "Хезболла" взяла на себе відповідальність за обстріл відразу після опівночі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу більшість ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони. Одна ракета влучила в район Бейт-Гілель, а кілька впали на відкритих територіях. Без постраждалих.

Багато ракет були перехоплені системою “Залізний купол”.

У відповідь винищувачі ВПС Ізраїлю атакували пускову установку, яка випустила ракети, в районі Марджааюн на півдні Лівану разом з іншою інфраструктурою бойовиків неподалік, додається у військовій заяві.

ЦАХАЛ також заявив, що ліквідував загрозу в районі Одайссе за допомогою артилерійського вогню.

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