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Вирок Гантеру Байдену винесуть після виборів у США

Його обвинувачують у незакооному зберіганні зброї.

Вирок Гантеру Байдену винесуть після виборів у США
Гантер Байден
Фото: EPA/UPG

Вирок Гантеру Байдену, сину діючого президента США Джо Байдена, винесуть за тиждень після виборів, 13 листопада.

Про це пише The Washington Post і посиланням на заяву федерального судді. 

Раніше Гантера звинуватили у незаконному володінні зброєю.

У червні журі присяжних визнало Гантера Байдена винним за всіма трьома пунктами звинувачень. 

Зокрема, йдеться про те, що під час покупки револьвера він письмово збрехав про те, що не вживає жодних заборонених наркотичних засобів та не є залежним від них. Хоча на той момент він лікувався від залежністі від креку. 

Йому загрожує максимум 25 років ув'язнення. 

Крім цього, Гантер Байден має постати перед судом наступного місяця в Каліфорнії за окремими звинуваченнями у  податкових махінаціях. 

  • Тим часом він звернувся до федерального суду з клопотанням щодо зняття проти нього звинувачень в ухилянні від сплати податків та незаконному володінні зброєю. 
  • Джо Байден володіє правом застосувати до сина президентське помилування, проте заявляв, що не має наміру це робити.
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