Раніше британська влада звинуватила у підпалі п'ятьох інших чоловіків.

Підпалу двох об'єктів промислової зони у східному Лондоні, Великобританія, березень 2024 року

Поліція Великої Британії повідомила, що у справі про підпал підприємства, пов'язаного із Україною, висунули обвинувачення ще двом чоловікам.

Про це пише Reuters.

За даними поліції, до підпалу можебути причетна Росія.

22-річному Джейкіму Роузу і 19-річному Угніусу Асмену висунули обвинування в підпалі при обтяжуючих обставинах. Столична поліція Лондона заявила, що Роуза також звинуватили за двома пунктами у зберіганні наступальної зброї.

Раніше британська влада звинуватила п'ятьох інших чоловіків у причетності до нападу, в тому числі і за порушення закону про національну безпеку через "діяльність, яка може принести користь Росії".

"Хоча це дуже серйозні звинувачення... ми не вважаємо, що у зв'язку з цією справою існує якась ширша загроза", – заявили у лондонській поліції.

Підозрюваних у справі про підпал судитимуть у червні наступного року.

У травні речниця російського МЗС заявила, що британські звинувачення в причетності Росії до нападу є абсурдними та провокаційними .

Перед цим британська поліція заявила, що один із підозрюваних причетний до вагнерівців.