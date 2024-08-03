Том Круз стане зіркою церемонії закриття Олімпіади в Парижі

Участь актора в ефектному заході вже не буде сюрпризом, бо стала відома пресі.

62-річний голлівудський актор Том Круз зіграє важливу роль у церемонії закриття Олімпійських Ігор в Парижі, яка відбудеться 11 серпня.

Як пише The Guardian, журналістам вдалося з'ясувати, що зірковий американець під час шоу спуститься з даху арени "Стад де Франс", висота якого складає 42 метри, за допомогою мотузки. Таким чином Круз підтвердить реноме актора, який часто виконує складні каскадерські трюки самотужки без дублера.

Участь Круза повинна символізувати передачу олімпійської естафети від Парижа до господаря наступних Ігор 2028 року Лос-Анджелеса. У ролику, який буде показано глядачам, він здійснить подорож через океан з олімпійським прапором, стрибнувши з літака і спустившись з парашутом над легендарним написом "Голлівуд" на каліфорнійських пагорбах.

Загалом церемонія закриття Ігор буде більш звичною, ніж відкриття, яке відбулося на кораблях та мостах уздовж Сени. Організатори обіцяють на стадіоні багато ефектних танцювальних, музичних та навіть циркових номерів і роздуми на тему спортивних рекордів.