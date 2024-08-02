Трамп відмовився від дебатів із Гарріс

На думку Трампа, він і без того перемагає в опитуваннях.

Дональд Трамп під час засідання суду

Кандидат в президенти США Дональд Трамп відмовився брати участь у дебатах з Камалою Гарріс ABC News 10 вересня.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Зараз я кажу: “Навіщо мені проводити дебати?” Я веду в опитуваннях, і всі знають її, усі знають мене”, - сказав Трамп в програмі Fox Business Network Mornings with Maria.

Водночас, опитування показують, що Гарріс скорочує відставання від Трампа. Отже, якщо опитування покажуть, що вона лідирує, це може посилити тиск на Трампа щодо дебатів.

Опитування Bloomberg News/Morning Consult, проведене 24-28 липня, показало, що Гарріс перекреслила перевагу Трампа серед виборців у семи штатах, що не визначились.

Гарріс підтримують 48% виборців проти 47% за Трампа, що є перевагою в межах похибки.