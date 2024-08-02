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Трамп відмовився від дебатів із Гарріс

На думку Трампа, він і без того перемагає в опитуваннях.

Трамп відмовився від дебатів із Гарріс
Дональд Трамп під час засідання суду
Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенти США Дональд Трамп відмовився брати участь у дебатах з Камалою Гарріс ABC News 10 вересня.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Зараз я кажу: “Навіщо мені проводити дебати?” Я веду в опитуваннях, і всі знають її, усі знають мене”, - сказав Трамп в програмі Fox Business Network Mornings with Maria.

Водночас, опитування показують, що Гарріс скорочує відставання від Трампа. Отже, якщо опитування покажуть, що вона лідирує, це може посилити тиск на Трампа щодо дебатів.

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Опитування Bloomberg News/Morning Consult, проведене 24-28 липня, показало, що Гарріс перекреслила перевагу Трампа серед виборців у семи штатах, що не визначились.

Гарріс підтримують 48% виборців проти 47% за Трампа, що є перевагою в межах похибки.

  • Кампанія демократки Камали Гарріс за липень зібрала $310 млн – майже вдвічі більше, ніж її суперник від Республіканської партії Дональд Трамп. Загальна скарбниця найбільш ймовірної кандидатки від демократів склала 377 млн доларів – на 50 мільйонів більше, ніж у Трампа.
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