Financial Times: група чиновників Єврокомісії напрацює стратегію допомоги Україні у разі перемоги Трампа

Брюссель стурбований тим, що республіканець може припинити військову та фінансову підтримку США України та змусити Київ погодитися на умови Москви для припинення війни.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час з'їзду Республіканської партії у місті Мілуокі 15 липня, 2024 р

Європейська комісія створила спеціальну команду чиновників для підготовки до можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

ЄС розробляє стратегії, щоб впоратися з можливими драматичними змінами у Вашингтоні ‒ у питаннях вільної торгівлі та підтримки України.

Команда була сформована офісом Ілзе Юхансоне, генерального секретаря комісії, і включає дуже невелику кількість чиновників, які представляють директорати комісії з питань торгівлі, конкуренції та зовнішніх справ.

Група також визначає, який вплив може мати президентство Камали Гарріс на ЄС, і як Брюссель має справитися зі зміною політики після виборів у США в листопаді.

Брюссель глибоко стурбований використанням Трампом другого терміну на посаді, щоб запровадити болючі тарифи на експорт ЄС, припинити військову та фінансову підтримку США України та змусити Київ погодитися на умови Москви для припинення війни.

Європейські союзники також стурбовані тим, що республіканець виконає попередні погрози вивести Сполучені Штати з НАТО або суттєво змінити норму про взаємну оборону для країн Альянсу, які, на його думку, не витрачають достатньо на оборону.

Комітет планує активізувати свою роботу у вересні та розширити контакти з урядами ЄС, щоб поділитися думками та ідеями щодо оцінки потенційної вразливості ЄС і способів пом’якшення негативних рішень.

Також зосереджено увагу на розробці комунікаційних планів на випадок великих змін у політиці США щодо Європи, таких як потреба для платників податків ЄС потенційно робити більший внесок в оборону України.