У ніч з 1 на 2 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Російські загарбники заявили про удар балістичними ракетами ATACMS, пише “Мілітарний” із посиланням на телеграм-канал “Крымский ветер”.

Зазначається, що під удар потрапили об’єкти російських окупантів поблизу Севастополя. Також звуки вибухів вночі було чутно у Сімферополі, Саках і Євпаторії.

Окупаційна адміністрація заявляла про роботу російської протиповітряної оборони над півостровом.

Згодом стало відомо, що супутникова система моніторингу пожеж NASA зафіксувала осередки займання на позиціях російської ППО поблизу Балаклави. Проміжок часу з 1:57 до 2:20, коли були зафіксовані займання, збігається з часом ракетної атаки по російських об’єктах біля Севастополя.

Водночас “Крымский ветер” звертає увагу, що займання могли статися як після пусків зенітних ракет, так і після влучань по позиціях російської протиповітряної оборони.

Після перших вибухів у Криму в ніч на 2 серпня гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті працює протиповітряна оборона.

Окупанти заявили, що Збройні Сили України атакували тимчасово окупований півострів балістичними ракетами ATACMS.

Ракети нібито були збиті над Севастополем, через що дві вулиці навіть перекрили орієнтовно до 12:00, щоб зібрати всі вибухонебезпечні предмети.

Окрім того, окупаційна адміністрація вирішила евакуювати мешканців однієї з дев’ятиповерхівок, щоб прибрати частину ракети, яка нібито пробила дах та застрягла на технічному поверсі будинку.