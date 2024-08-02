Гарріс обійшла Трампа по зборах коштів: американці пожертвували їй $310 млн

Кампанія демократки Камали Гарріс за липень зібрала $310 млн – майже вдвічі більше, ніж її суперник від Республіканської партії Дональд Трамп. Загальна скарбниця найбільш ймовірної кандидатки від демократів склала 377 млн доларів – на 50 мільйонів більше, ніж у Трампа, пише Politico.

Пригломшливий результат збору для Гарріс контрастує із сумою, пожертвуваною американцями Джо Байдену, який 21 липня відмовився від участі в виборах. Збори на його кандидатуру після дебатів значно сповільнилися, але відмова на підтримка кандидатури Гарріс знову активізувала пожертви.

За даними команди Гарріс, дві третини від пожертв у липні надійшли від людей, які раніше не робили внесків. Більшість суми була зібрана з донатів по $200 і менше. При цьому більшість тих, хто доклався до підтримки демократки доларом, були представниками так званого покоління зет (народжених приблизно між 1997 і 2012) і міленіалами – це ті громадяни США, прихильність яких мріяв завоювати Байден.

"Це історичний улов для кандидата, який увійде в історію в листопаді цього року. Надзвичайний потік підтримки, який ми побачили лише за короткий час, показує, що коаліція Гарріс мобілізована, зростає та готова докласти зусиль, щоб перемогти Трампа цього листопада", – прокоментувала результати липневого збору коштів керівниця кампанії Джулія Чавес Родрігез.