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Трампу не вдалося подолати судову заборону у кримінальній справі

Йдеться про справу, пов'язану з виплатою грошей актрисі фільмів для дорослих.

Трампу не вдалося подолати судову заборону у кримінальній справі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Апеляційний суд штату Нью-Йорк відмовився скасувати судову заборону про нерозголошення інформації у справі Дональда Трампа, пов'язаній з виплатою грошей за мовчання актрисі фільмів для дорослих. 

Про це пише Reuters.

Рішення Апеляційного відділу на Манхеттені означає, що кандидат у президенти від Республіканської партії не може публічно коментувати окремих прокурорів та інших осіб у справі, доки суддя не винесе вирок 18 вересня.

Адвокати Трампа стверджували, що наказ про заборону порушує конституційні права Трампа на свободу слова.Також його захисники знову вимагали від самовідводу судді Хуана Мерчана, посилаючись на роботу його дочки політичним консультантом Демократичної партії та її «давні» стосунки із віцепрем'єркою Камалою Гарріс.

Трампу загрожує до чотирьох років в'язниці та штраф. 

  • 22 квітня суддя видав постанову про заборону розголошення інформації. Спочатку Трампові заборонили коментувати прокурорів, співробітників суду, свідків і присяжних. 
  • Згодом, у травні, Мерчан скасував обмеження щодо свідків і присяжних.
  • Присяжні визнали Трампа винним у 34 пунктах стосовно фальсифікації ділової документації, щоб приховати виплату 130 000 доларів актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс.
  • Трамп заплатив в обмін на мовчання Деніелс перед виборами 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, у неї був із Трампом десять років тому.
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