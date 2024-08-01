Вартість акцій Трампа в Truth Social впала на 900 млн доларів

Падіння відбулось з того часу, як Гарріс вступила у президентські перегони.

Ціна акцій Trump Media & Technology Group впала приблизно на 23% з 21 липня, коли Камала Гарріс вступила у президентські перегони.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що вартість частки Дональда Трампа в компанії-власнику Truth Social за цей час впала на 900 млн доларів.

Станом на 19 липня вартість домінуючої частки Трампа в консервативній соціальній медіа-компанії становила трохи більше 4 млрд доларів, а зараз вона оцінюється в 3,1 млрд доларів.

“Акції стали інструментом для трейдерів Уолл-стріт, щоб робити ставки на перспективи повернення Трампа в Білий дім, оскільки Truth Social може стати платформою для президентських комунікацій у разі перемоги Трампа”, - йдеться у повідомленні.