Ізраїль взяв відповідальність за вбивство Ісмаїла аль-Гула в Смузі Гази

Аль-Гул був вбитий у Смузі Гази 31 липня як журналіст Al Jazeera.

Ізраїльські військові розповіли про ліквідацію терориста, який брав участь у різанині 7 жовтня. Він був відповідальним за запис і публікацію нападів на ЦАХАЛ.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Зазначається, що ізраїльські військові знищили Ісмаїла аль-Гула, бойовика військового крила ХАМАС і терориста, який брав участь у різанині 7 жовтня.

“У рамках своєї ролі у військовому крилі аль-Гул інструктував інших оперативників щодо того, як записувати операції, і брав активну участь у записі та оприлюдненні нападів на війська ЦАХАЛ. Його діяльність на полі була важливою частиною військової діяльності ХАМАС”, - наголосили в ЦАХАЛ.