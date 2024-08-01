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Ізраїль взяв відповідальність за вбивство Ісмаїла аль-Гула в Смузі Гази

Аль-Гул був вбитий у Смузі Гази 31 липня як журналіст Al Jazeera.

Ізраїль взяв відповідальність за вбивство Ісмаїла аль-Гула в Смузі Гази
Ісмаїл аль-Гул
Фото: CNN

Ізраїльські військові розповіли про ліквідацію терориста, який брав участь у різанині 7 жовтня. Він був відповідальним за запис і публікацію нападів на ЦАХАЛ.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Зазначається, що ізраїльські військові знищили Ісмаїла аль-Гула, бойовика військового крила ХАМАС і терориста, який брав участь у різанині 7 жовтня.

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“У рамках своєї ролі у військовому крилі аль-Гул інструктував інших оперативників щодо того, як записувати операції, і брав активну участь у записі та оприлюдненні нападів на війська ЦАХАЛ. Його діяльність на полі була важливою частиною військової діяльності ХАМАС”, - наголосили в ЦАХАЛ.

  • Вчора двоє журналістів катарського телеканалу Al Jazeera потрапили під обстріл у Смузі Гази. В результаті обстрілу загинули кореспондент арабомовної служби Al Jazeera Ісмаіл аль-Гул та його оператор Рамі аль-Рефе. Вони знімали репортаж поблизу помешкання ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ганії, якого раніше вбили в Ірані.
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