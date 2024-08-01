Україна звернулася до ЮНЕСКО щодо захисту Херсонеса Таврійського

"Росія має понести відповідальність, згідно з міжнародним правом, як за викрадення музейних експонатів, так і за незаконні археологічні роботи".

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало консультації з Секретаріатом Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо захисту пам'ятки всесвітнього значення "Херсонес Таврійський та його хора" в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час засідання Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Нью-Делі голова української делегації, заступниця міністра культури та інформаційної політики України Анастасія Бондар актуалізувала тему збереження об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Херсонес Таврійський та його хора". Після цього розпочалися переговори з Секретаріатом комітету щодо можливих алгоритмів для внесення цього об’єкта у список всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою.

Крім того, Мінкультури звернулося до директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Лазара Ассомо з проханням надати повну офіційну інформацію, яку наразі має організація щодо стану збереження Херсонеса, а також проведення там незаконних робіт.

Також Україна попросила в директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО дати роз'яснення інформації, що з'явилася у відкритих джерелах, про направлення Росією документів про проведення робіт на пам'ятці ЮНЕСКО на території тимчасово окупованого Криму.

"Росія має понести відповідальність, згідно з міжнародним правом, як за викрадення музейних експонатів, так і за незаконні археологічні роботи, а також інші протиправні дії, які здійснюються на окупованих територіях щодо пам’яток культурної спадщини та рухомих культурних цінностей", - ідеться в повідомленні.

"Херсонес Таврійський" – унікальна історична пам’ятка, яка показує систему організації простору античної доби. Це єдина пам’ятка Криму, яка входить до світової спадщини. Щоб зберегти її, Україна пропонувала створити археологічний парк.

У червні повідомлялося, що російська окупаційна влада в Криму поставила новітній театр на реальні залишки археологічного часу на території заповідника "Херсонес Таврійський".