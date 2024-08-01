Італійська опозиція зібрала голоси для референдуму щодо надання регіонам більше повноважень

У "Демократичній партії" ‒ головній опозиційній політичній силі Італії, заявили, що необхідні 500 тисяч підписів для проведення урядового референдуму про надання регіонам більше повноважень зібрали за 10 днів.

Про це пише Reuters.

Перед тим, як референдум про реформу можна буде винести на розгляд виборців, Верховний суд має перевірити легітимність пропозиції, а також переконатися, що дійсно зібрали необхідну кількість підписів. Потім Конституційний суд має прийняти рішення про його прийнятність.

Якщо суд затвердить це, всенародний референдум буде дійсним, якщо на виборчі дільниці прийде не менше 50% тих, хто має право голосу.

Реформу схвалили під час бурхливого засідання парламенту в червні, яке тривало цілу ніч. Критики кажуть, що зміни поглиблять історичний розрив між заможною північчю країни та біднішим півднем.

Новий закон, підтриманий партією “Ліга” в уряді, дозволить регіонам вимагати ширших повноважень щодо ключових державних послуг, таких як охорона здоров’я та освіта, а також мати більший вплив на те, як витрачаються податки.