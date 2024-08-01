Під водою опинилися також сільськогосподарські угіддя разом із численними громадськими будівлями, спорудами та дорогами.

Понад 4000 будинків на півночі Північної Кореї поблизу кордону з Китаєм затопило через сильні дощі.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Будинки затопили у містах Сінуйджі та окрузі Уіджу.

Під водою опинилися також близько 3000 гектарів сільськогосподарських угідь разом із численними громадськими будівлями, спорудами та дорогами.

Через негоду відбулося дводенне екстрене засідання політбюро керівної Робітничої партії країни під керівництвом північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який обстежив постраждалі території.

Фото: EPA/UPG