Понад 4000 будинків на півночі Північної Кореї поблизу кордону з Китаєм затопило через сильні дощі.
Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ КНДР.
Будинки затопили у містах Сінуйджі та окрузі Уіджу.
Під водою опинилися також близько 3000 гектарів сільськогосподарських угідь разом із численними громадськими будівлями, спорудами та дорогами.
Через негоду відбулося дводенне екстрене засідання політбюро керівної Робітничої партії країни під керівництвом північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який обстежив постраждалі території.
- Останніми днями регіон постраждав від сильних дощів, викликаних тропічним штормом Гемі. Шторм спричинив зсув, унаслідок якого загинуло 12 людей на півдні Китаю, і раптові повені в інших місцях.
- На початку липня у Південній Кореї сильний дощ спричинив зсуви, затримки поїздів і серйозні пошкодження інфраструктури.
- У липні на Корейському півострові традиційно триває сезон дощів, але в останні роки влітку там спостерігалися екстремальні погодні умови.