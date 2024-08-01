У Ісландії складе присягу нова президентка Халла Томасдоттір

Сьогодні, 1 серпня, у Ісландії складе присягу нова президентка країни Халла Томасдоттір, яка стала другою жінкою, обраною главою держави з моменту проголошення незалежності в 1944 році.

Про це пише The Guardian.

Халла Томасдоттір набрала трохи більше 34% голосів на виборах у червні, обійшовши Катрін Якобсдоттір, яка подала пішла з поста прем’єр-міністра, щоб злагатися за крісло президента.

Томасдоттір замінить на посаді Гудні Йоханнессон, який йде у відставку після восьми років перебування на посаді.Раніше Томасдоттір була виконавчою директоркою некомерційної організації The B Team, співзасновником якої є Річард Бренсон. Вона також була головою торговельної палати Ісландії.

Вперше вона балотувалася в президенти вісім років тому.

Інавгурація розпочнеться з релігійної служби в соборі Рейк’явіка, після чого відбудеться церемонія в ісландському парламенті, де Томасдоттір складе присягу перед зверненням до нації.

У заході, який розпочнеться о 15:30 за місцевим часом, візьмуть участь попередні президенти, члени парламенту та ЗМІ. Його також демонструватимуть на вулиці для публіки.

Хоча президенти Ісландії обираються главами держави, ця роль здебільшого вважається церемоніальною. Проте вони відіграють важливу символічну роль для нації, яка налічує близько 400 000 осіб.