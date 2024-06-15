У Словаччині інавгурували Петера Пеллегріні, який виступав за припинення допомоги Україні

Пеллегріні став шостим президентом Словаччини з моменту здобуття країною незалежності у 1993 році.

У Словаччині склав присягу та офіційно вступив на посаду новий президент Петер Пеллегріні. Він став шостим президентом незалежної Словаччини. У минулому займав посаду прем’єр-міністра, а також голови парламенту.

Про це пише ČT24.

Пеллегріні склав присягу перед головою Конституційного суду під час урочистого засідання парламенту. Словацькі опозиційні сили на інавгурації присутніми не були через запрошення на подію представника російського посольства.

Інавгурація Пеллегріні супроводжувалася суворими заходами безпеки

Колишній словацький прем'єр-міністр і спікер парламенту став п'ятим президентом країни, який обраний прямим голосуванням громадян з моменту створення незалежної Словаччини в 1993 році. Лише перший глава словацької держави в її сучасній історії Міхал Ковач був обраний на найвищу політичну посаду нижньою палатою парламенту.

На виборах Пеллегріні переміг дипломата Івана Корчка, кандидатуру якого підтримувала опозиція. Під час кампанії Пеллегріні захищав рішення уряду Фіцо припинити військову допомогу Україні із держбюджету. Він також виступив проти рішення чеського кабінету призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною у відповідь на розбіжності в думках щодо деяких питань зовнішньої політики.

У лютому цього року Пеллегріні підтримав зміни в кримінальному законодавстві, які словацька опозиція та європейські інституції, і які спровокували серію антиурядових демонстрацій у Словаччині.

Посада президента у Словаччині здебільшого церемоніальна — він є головнокомандувачем збройних сил, має право вето на ухвалені парламентом закони, ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів.