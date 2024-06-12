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Словацький уряд посилює безпеку політиків і урядовців і хоче заборонити мітинги біля офіційних резиденцій

Також можуть забороняти акції протесту перед будинками політиків.

Словацький уряд посилює безпеку політиків і урядовців і хоче заборонити мітинги біля офіційних резиденцій
Протест у Братиславі
Фото: Reuters

Уряд Словаччини посилює заходи безпеки для політиків і урядовців після замаху на Роберта Фіцо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

12 червня відбулося засідання уряду, і на ньому схвалили відповідний пакет заходів

Серед пропозицій - право забороняти акції протесту перед будинками політиків і в радіусі 50 метрів від офіційних резиденцій уряду і президента Словаччини; окремі резиденції для прем'єр-міністра, президента і спікера парламенту, де вони зможуть перебувати тривалий час; охорона лідерам усіх парламентських партій, генеральному прокурору та голові Конституційного суду.

Крім того, уряду пропонує, аби прем'єр-міністри та спікери парламенту, які відпрацювали щонайменше два терміни, отримували регулярні виплати після закінчення своїх повноважень. Поки що у Словаччині такі виплати отримують лише експрезиденти.

Тепер ці пропозиції має схвалити словацький парламент.

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