МЗС Вірменії прокоментувало слова Пашиняна про вихід країни із ОДКБ

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян прокоментував слова глави уряду Нікола Пашиняна про вихід країни із ОДКБ, пише News.am.
Мірзоян зазначив, що прем'єр-міністр не сказав, що Вірменія виходить із організації, а що вирішить, коли вийти.
"Він сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо, але назад ми не повернемося. Ось що було сказано. Ні менше, ні більше", - зазначив глава МЗС.
- Пашинян озвучив тезу про вихід із ОДКБ, виступаючи перед вірменським парламентом. Він сказав, що деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".