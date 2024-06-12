МЗС Вірменії прокоментувало слова Пашиняна про вихід країни із ОДКБ

Міністр закордонних справ сказав, що Вірменія вирішить, коли вийти з організації.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян прокоментував слова глави уряду Нікола Пашиняна про вихід країни із ОДКБ, пише News.am.

Мірзоян зазначив, що прем'єр-міністр не сказав, що Вірменія виходить із організації, а що вирішить, коли вийти.

"Він сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо, але назад ми не повернемося. Ось що було сказано. Ні менше, ні більше", - зазначив глава МЗС.