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МЗС Вірменії прокоментувало слова Пашиняна про вихід країни із ОДКБ

Міністр закордонних справ сказав, що Вірменія вирішить, коли вийти з організації.

МЗС Вірменії прокоментувало слова Пашиняна про вихід країни із ОДКБ
Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян прокоментував слова глави уряду Нікола Пашиняна про вихід країни із ОДКБ, пише News.am.

Мірзоян зазначив, що прем'єр-міністр не сказав, що Вірменія виходить із організації, а що вирішить, коли вийти.

"Він сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо, але назад ми не повернемося. Ось що було сказано. Ні менше, ні більше", - зазначив глава МЗС.

  • Пашинян озвучив тезу про вихід із ОДКБ, виступаючи перед вірменським парламентом. Він сказав, що деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".
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