Премєр Вірменії заявив, що його держава вийде з ОДКБ

За словами Пашиняна, деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи 12 червня у парламенті, заявив, що країна вийде з ОДКБ, передає "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Організація договору про колективну безпеку – військовий альянс, куди входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

За словами Пашиняна, деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

"Ми вийдемо, ми ухвалимо рішення", – сказав Пашинян, але не назвав конкретних часових рамок такого рішення.