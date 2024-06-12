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Премєр Вірменії заявив, що його держава вийде з ОДКБ

За словами Пашиняна, деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань.

Премєр Вірменії заявив, що його держава вийде з ОДКБ
Нікол Пашинян
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи 12 червня у парламенті, заявив, що країна вийде з ОДКБ, передає "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Організація договору про колективну безпеку – військовий альянс, куди входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

За словами Пашиняна, деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном". 

"Ми вийдемо, ми ухвалимо рішення", – сказав Пашинян, але не назвав конкретних часових рамок такого рішення.

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