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Єврокомісія різко збільшує мита на електромобілі з Китаю, Пекін погрожує вжити заходи у відповідь

ЄС наразі і так стягує мито у розмірі 10 відсотків на будь-який автомобіль іноземного виробництва.

Єврокомісія різко збільшує мита на електромобілі з Китаю, Пекін погрожує вжити заходи у відповідь
Електромобіль
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія 12 червня оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі - до 38,1%, які почнуть діяти з 4 липня, пише Politico.

Де-факто ЄС спровокував торговельну війну з Китаєм, який заявив, що вживе заходи у відповідь. Попередні мита ввели після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. Зараз Пекін погрожує відплатою європейським фермерам та виробникам літаків і розпочав антидемпінгове розслідування проти французьких виробників спиртних напоїв.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зауважив, що "коли наші партнери порушують правила, ми відстоюватимемо свої права", а новий рівень мит заснований на "чітких доказах нашого великого розслідування та за повного дотримання правил СОТ". 

Домбровскіс підкреслив, що мета не полягає в тому, щоб повністю блокувати електромобілі з Китаю, а "відновити рівні правила гри та гарантувати, що європейський ринок залишиться відкритим для виробників електромобілів із Китаю, за умови, що вони діятимуть за глобально узгодженими торговими правилами".

ЄС наразі і так стягує мито у розмірі 10 відсотків на будь-який автомобіль іноземного виробництва, порівняно з 15%, які діють у Китаї. Тепер до цього рівня додадуться оголошені сьогодні мита.

Китайська торгова палата заявила про "шок, серйозне розчарування та глибоке невдоволення цим протекціоністським заходом" та засудила розслідування щодо боротьби зі субсидіями, назвавши його "полюванням на відьом".

На початку цього року Єврокомісія перевірила декількох виробників. Наразі моделі, вироблені компанією BYD, очікує мито у 17,4%, Geely — 20%, а SAIC — 38,1%. Інші виробники, які не надали  для перевірки жодної інформації, зіткнуться з найвищим розміром мит - 38,1%. Хто пішов на співпрацю, заплатять 21%.

Проти підвищення мит виступала Німеччина, а лобіювала це питання Франція. Такий крок Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн, зазначає видання, має на меті заручитися підтримкою Парижа під час обрання нового очільника ЄК.

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