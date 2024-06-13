Аргентина стала учасницею групи "Рамштайн"

До складу Контактної групи з питань оборони України додалася Аргентина. Про це на початку засідання повідомив американський міністр оборони Ллойд Остін, пише УП.

Країна представлена міністром оборони Луїсом Петрі. Загалом у сьогоднішньому засіданні беруть участь представники близько 50 держав.

"Отже, попереду в нас багато роботи. І, на щастя, підтримка України у світі зростає, а не слабшає. Я радий вітати Аргентину як нового члена. Міністре Петрі, радий, що ви з нами", – сказав Остін.