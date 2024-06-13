У НАТО обговорять жорсткіші заходи боротьби з російськими диверсіями

Країни НАТО збираються посилити боротьбу із російськими шпигунами на тлі диверсій та кібератак. Про обговорення жорсткіших заходів перед зустріччю міністрів оборони Альянсу повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг, пише The Guardian.
За його словами, на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі "розглянуть російську кампанію ворожої діяльності". Столтенберг пояснив, що йдеться про нещодавні диверсії.
"Ми бачили кілька прикладів диверсій, спроб підпалів, кібератак, дезінформації", – сказав він.
- У одній лише Польщі протягом попередніх тижнів заарештували десятьох причетних до диверсій.
- На початок червня загалом було відомо про 18 заарештованих за звинуваченнями у вчиненні проросійських і пробілоруських ворожих дій. Один з арештованих, ймовірно, був причетний до планування вбивства президента України Володимира Зеленського.
- А в травні хакери опублікували фейк про мобілізацію в Польщі. В польському уряді підозрюють прчитність до цього росіян.
- Також навесні затримали українця, який підбурював громадянина Польщі фотографувати техніку, призначену як допомогу Україні.
- 5 травня фінська спецслужба попередила, що Росія може готувати диверсії на європейській території. Метою є зрив допомоги українцям.