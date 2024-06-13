У НАТО обговорять жорсткіші заходи боротьби з російськими диверсіями

Про це йтиметься на сьогоднішній зустрічі міністрів оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Східного флангу НАТО

Країни НАТО збираються посилити боротьбу із російськими шпигунами на тлі диверсій та кібератак. Про обговорення жорсткіших заходів перед зустріччю міністрів оборони Альянсу повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг, пише The Guardian.

За його словами, на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі "розглянуть російську кампанію ворожої діяльності". Столтенберг пояснив, що йдеться про нещодавні диверсії.

"Ми бачили кілька прикладів диверсій, спроб підпалів, кібератак, дезінформації", – сказав він.