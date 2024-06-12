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На Буковині через загрозу диверсантів збільшують комендантську годину

Вона триватиме з 23:00 до 04:00.

На Буковині через загрозу диверсантів збільшують комендантську годину
Комендантська година

У Чернівецькій області, яка межує з Молдовою, через загрозу диверсантів збільшують комендантську годину.

Як повідомила обласна військова адміністрація, із 17 червня у регіоні за межами населених пунктів комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00.

"Запровадити на території Чернівецької області комендантську годину – заборонити перебування цивільного населення на вулицях та інших громадських місцях в населених пунктах Чернівецької області з 00:00 до 04:00, за межами населених пунктів з 23:00 до 04:00", - йдеться у змінах до рішення Ради оборони області.

Zaxid.net повідомляє, що пресслужба пояснила такий крок тим, що  диверсійні групи можуть проникати на територію області і пошкоджувати критично важливі об’єкти та об’єкти інфраструктури.

"Нововведення стосується виключно осіб, що перебувають поза населеними пунктами, тобто відвідують ліси, поля, водойми. Дороги між населеними пунктами до цього переліку не входять. Рада оборони області запровадила його у звʼязку з високим ризиком проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній вечірній та нічний час", – заявили в пресслужбі Чернівецької ОВА.

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