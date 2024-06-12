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Росіяни атакували Нікопольщину: били по інфраструктурі та житловому сектору, постраждала дитина

Під російські обстріли потрапили Марганецька, Мирівська, Покровська сільська та Червоногригорівська громади. 

Росіяни атакували Нікопольщину: били по інфраструктурі та житловому сектору, постраждала дитина
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Російська армія упродовж дня атакувала кілька районів Нікопольського району Дніпропетровської області. Під обстрілами були також Новомосковський та Криворізький райони.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

"Майже два десятки разів бив дронами-камікадзе й артилерією. Цілив по районному центру, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській та Червоногригорівській громадах", — пише Лисак. 

Унаслідок обстрілу постраждав 17-річний юнак. У нього множинні осколкові поранення. 

Російські війська цілили як по інфраструктурі, так і по житловому сектору. Зокрема, понівечені шість приватних осель, декілька господарських споруд, дві п’ятиповерхівки. 

Потрощені півдесятка легкових автівок і мікроавтобус. Через атаки горіли гараж, дві господарські споруди, дачний будинок. Вогонь рятувальники ліквідували. Пошкоджена й лінія електропередач.

  • Ворог атакував ракетою житлову будову у Кривому Розі. Відомо про 8 загиблих і 21 посраждалого, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти. 
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