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Бійці Сил оборони спільно із СБУ уразили російський «Зоопарк»

Комплекс «Зоопарк» вважається рідкісною технікою у російській армії.

Бійці Сил оборони спільно із СБУ уразили російський «Зоопарк»
російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1М»
Фото: тг-канал Цаплієнка

Кіберфахівці СБУ спільно із Силами оборони вразили ворожу РЛС «Зоопарк» вартістю $25 млн.

Про це повідомляють в СБУ.

«Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк» кількома fpv-дронами.

Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але «Зоопарк» це не врятувало», — пишуть в СБУ.

Радіолокаційний комплекс «Зоопарк» досить рідкісний у російській армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ.

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