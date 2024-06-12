Кіберфахівці СБУ спільно із Силами оборони вразили ворожу РЛС «Зоопарк» вартістю $25 млн.

Про це повідомляють в СБУ.

«Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк» кількома fpv-дронами.

Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але «Зоопарк» це не врятувало», — пишуть в СБУ.

Радіолокаційний комплекс «Зоопарк» досить рідкісний у російській армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ.