Індія вимагає від Росії повернути тіла загиблих індійців на війні в Україні і звільнити решту громадян із росармії

Індія також зажадала, щоб російська сторона перевірила припинення будь-якого подальшого вербування індійців до армії РФ.

На війні в Україні загинули двоє громадян Індії, які воювали на боці РФ.

Як заявило індійське Міністерство закордонних справ, потерпілих завербували до російської армії. Тепер відомство тисне на Москву, аби останки передали на батьківщину.

Крім того, була розмова і з російським послом у Нью-Делі та Кремлем щодо звільнення і повернення усіх громадян Індії, які перебувають у російській армії.

Індія також зажадала, щоб російська сторона перевірила припинення будь-якого подальшого вербування індійців до армії РФ, бо "така діяльність не відповідала б нашому партнерству".

Індійське МЗС також закликало громадян своєї країни бути "обережними" під час пошуку роботи у Росії.