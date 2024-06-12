Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСвіт

Індія вимагає від Росії повернути тіла загиблих індійців на війні в Україні і звільнити решту громадян із росармії

Індія також зажадала, щоб російська сторона перевірила припинення будь-якого подальшого вербування індійців до армії РФ.

Індія вимагає від Росії повернути тіла загиблих індійців на війні в Україні і звільнити решту громадян із росармії
Російська армія
Фото: EPA/UPG

На війні в Україні загинули двоє громадян Індії, які воювали на боці РФ.

Як заявило індійське Міністерство закордонних справ, потерпілих завербували до російської армії. Тепер відомство тисне на Москву, аби останки передали на батьківщину. 

Крім того, була розмова і з російським послом у Нью-Делі та Кремлем щодо звільнення і повернення усіх громадян Індії, які перебувають у російській армії.

Індія також зажадала, щоб російська сторона перевірила припинення будь-якого подальшого вербування індійців до армії РФ, бо "така діяльність не відповідала б нашому партнерству".

Індійське МЗС також закликало громадян своєї країни бути "обережними" під час пошуку роботи у Росії.

  • Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із інших держав, зокрема, південних, де погана економічна ситуація. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та балканські країни. Активний рекрутинг іноземців пов'язаний із тим, що РФ стає все складніше мобілізувати власних громадян.
  • Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал виступають проти рекрутингу.
  • У лютому цього року йшлося про близько 15 000 громадян Непалу, які воюють в Україні на боці російської армії. Проте офіційні цифри у рази менші – непальський уряд стверджує, що воювати проти України поїхало тільки 200 осіб.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies