Індія вимагає від Росії повернути тіла загиблих індійців на війні в Україні і звільнити решту громадян із росармії

На війні в Україні загинули двоє громадян Індії, які воювали на боці РФ.
Як заявило індійське Міністерство закордонних справ, потерпілих завербували до російської армії. Тепер відомство тисне на Москву, аби останки передали на батьківщину.
Крім того, була розмова і з російським послом у Нью-Делі та Кремлем щодо звільнення і повернення усіх громадян Індії, які перебувають у російській армії.
Індія також зажадала, щоб російська сторона перевірила припинення будь-якого подальшого вербування індійців до армії РФ, бо "така діяльність не відповідала б нашому партнерству".
Індійське МЗС також закликало громадян своєї країни бути "обережними" під час пошуку роботи у Росії.
- Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із інших держав, зокрема, південних, де погана економічна ситуація. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та балканські країни. Активний рекрутинг іноземців пов'язаний із тим, що РФ стає все складніше мобілізувати власних громадян.
- Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал виступають проти рекрутингу.
- У лютому цього року йшлося про близько 15 000 громадян Непалу, які воюють в Україні на боці російської армії. Проте офіційні цифри у рази менші – непальський уряд стверджує, що воювати проти України поїхало тільки 200 осіб.