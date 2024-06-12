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Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку зафіксували уже 25 атак окупантів

Дев’ять атак тривають, бої точаться у районах Калинового, Євгенівки і Новоселівки Першої.

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку зафіксували уже 25 атак окупантів
Українська армія
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 12 червня на фронті відбулися 74 бойові зіткнення. 

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що нині ворог застосував НАРи з напрямку хутора Кучеров по району Миропілля в Сумській області.

На Харківському напрямку окупанти активно застосовують КАБи з території Білгородської області РФ. Так, по Вовчанську та Глибокому вдарили з напрямку Шебекіно, по Подолянах - з напрямку Ушакового, по Липцях і Тернах - з напрямку Бєлгорода, а по Ветеринарному - з району Валковського. На цьому ж напрямку агресор атакував в районі Глибокого.

Також ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Тут зафіксовано шість невдалих спроб потіснити наші війська. Іще три штурмові дії тривають в районах Синьківки, Берестового та Піщаного.

Найбільшу активність загарбники демонструють на Покровському напрямку – 25 атак за сьогодні, з яких дев’ять іще тривають. Зокрема бої ведуться в районах Калинового, Євгенівки та Новоселівки Першої. Авіація рф застосовує КАБи. Бомбардувань зазнали райони Олександрополя, Воздвиженки, Прогресу та Вовчого. 

На Придніпровському на цей час відбулося одне бойове зіткнення.

По одній атаці росіян додалось на Краматорському, Времівському та Оріхівському напрямках. Всі – без успіху для противника. 

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