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Київська прокуратура вимагає через суд укласти охоронний договір на історичну садибу по вулиці Волоській

Від власник будинку вимагають привести споруду до належного стану.

Київська прокуратура вимагає через суд укласти охоронний договір на історичну садибу по вулиці Волоській
"Будинок житловий 1833-1835 рр.", розташований на вулиці Волоській, 5 у Києві

Подільська окружна прокуратура Києва через суд вимагає укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини "Будинок житловий 1833-1835 рр.", що розташований на вулиці Волоській, 5.

За інформацією пресслужби прокуратури, крім охоронного договору, від комерційної структури, яка є власником об'єкта, вимагають привести його до належного стану.

"Будинок розташований по червоній лінії вулиці Волоської та разом з двоповерховим наріжним будинком № 5/14 і бічним флігелем № 5-в складає забудову історичної садиби № 5. Ділянка розташована в архітектурній та археологічній охоронних зонах та на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»", - повідомила прокуратура.

Наразі власник будівлі тривалий час не хоче взяти на себе зобов’язання щодо охорони вказаного об’єкту культурної спадщини, а це фактично позбавляє будівлю гарантій захисту, передбачених пам’яткоохоронним законодавством, та вже призвело до аварійного, захаращеного стану.

&quot;Будинок житловий 1833-1835 рр.&quot;, розташований на вулиці Волоській, 5 у Києві
"Будинок житловий 1833-1835 рр.", розташований на вулиці Волоській, 5 у Києві

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