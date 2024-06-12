Подільська окружна прокуратура Києва через суд вимагає укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини "Будинок житловий 1833-1835 рр.", що розташований на вулиці Волоській, 5.

За інформацією пресслужби прокуратури, крім охоронного договору, від комерційної структури, яка є власником об'єкта, вимагають привести його до належного стану.

"Будинок розташований по червоній лінії вулиці Волоської та разом з двоповерховим наріжним будинком № 5/14 і бічним флігелем № 5-в складає забудову історичної садиби № 5. Ділянка розташована в архітектурній та археологічній охоронних зонах та на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»", - повідомила прокуратура.

Наразі власник будівлі тривалий час не хоче взяти на себе зобов’язання щодо охорони вказаного об’єкту культурної спадщини, а це фактично позбавляє будівлю гарантій захисту, передбачених пам’яткоохоронним законодавством, та вже призвело до аварійного, захаращеного стану.