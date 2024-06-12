Камишін заявив, що перший БМП Lynx у співпраці з Rheinmetall буде вироблено в Україні до кінця року

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, який бере участь у Конференції з відновлення України, що проходить у Берліні 11-12 червня, підтвердив в коментарі Укрінформу, що перший БМП Lynx буде вироблено в Україні спільно з провідним німецьким виробником зброї Rheinmetall уже до кінця року.

«На конференції було оголошено разом з німецьким збройним концерном Rheinmetall про те, що ми починаємо виробництво в Україні БМП Lynx. Перша така машина буде вироблена в Україні до кінця року», – заявив Камишін.

Він зауважив, що планується профінансувати проєкт за рахунок коштів німецького уряду, та додав, що досі німецька сторона йшла назустріч і підтримувала українські ініціативи.

Міністр також поінформував, що напередодні конференції він разом з керівництвом Rheinmetall відкрили виробничий цех на території України, в якому здійснюється ремонт переданого Німеччиною озброєння, зокрема БМП Marder (це також фінансується коштами уряду ФРН).

«Це добрий приклад того, як українська оборонка починає інтегруватися в європейську систему», - зазначив урядовець. Він переконаний, що коли Україна стане членом ЄС і НАТО, вітчизняний оборонно-промисловий комплекс буде вже інтегрований у європейську систему.

Загалом після закінчення війни перемогою України експорт українського озброєння і військової техніки стане «значним, якщо не головним» елементом української економіки, впевнений міністр. Він нагадав, що оборонна промисловість – важливий елемент економічного відновлення, й торік з 5% економічного зростання 1,5% дала саме «оборонка». «Цього року буде в рази більше», - пообіцяв Камишін.

За його словами, наразі потреба України в озброєннях перевищує виробничі спроможності будь-якої країни світу, «тому поки ми воюємо, будемо закуповувати чимало озброєнь. Але головна задача – розробляти, виробляти та ремонтувати в Україні».