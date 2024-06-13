Німеччина віддає Україні чверть власного запасу систем Patriot, більше не може, ‒ Пісторіус

Німеччина уже передала Україні чверть власного запасу систем Patriot ‒ з врахуванням системи, яку Київ отримає незабаром.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Брюсселі, інформує Укрінформ з посиланням на свого кореспондента.

Урядовець додав, що передати інші системи Берлін не може.

“Ми передамо Україні третю системи Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній”, ‒ сказав міністр.

Пісторіус нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка “вже має певні успіхи, але є куди рухатися”.

За його словами, ФРН також забезпечує навчання управління Patriot і передає далекобійні ракети до них. Днями передали 32 такі ракети, ще 68 доставлять ближчими днями та тижнями. Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів.

“Ми продовжуємо працювати. Кожна система, кожна ракети важлива. Вони допомагають захистити людей і інфраструктуру”, ‒ підкреслив глава Бундесверу.

Він також підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але для виробництва та постачання потрібен час.

Відповідаючи на запитання щодо німецьких далекобійних ракет Taurus, міністр зауважив, що “про це все вже сказано”. “Наша підтримка важлива, адже Росія намагається знищити Україну, Росія щодня вбиває та ранить людей, систематично та максимально жорстоко обстрілює українські міста… Не має бути сумнівів, що ми продовжимо стояти на боці України… Ми всі спільні в думці щодо необхідності зробити все для забезпечення можливості України захиститися проти російського агресора”, ‒ сказав Пісторіус.