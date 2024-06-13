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У Києві двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга і хотіли за нього $2 млн викупу

Зрозумівши, шо той таких грошей не має, зловмисники відібрали в потерпілого 15 тисяч гривень і відпустили його.

У Києві двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга і хотіли за нього $2 млн викупу
Фото: Київська прокуратура

Повідомлено про підозру та повідомлено про підозру двом чоловікам, які за попередньою змовою викрали лікаря-кардіохірурга

Про це повідомила Київська міська прокуратура і Нацполіція.

За даними слідства, зловмисники домовились про викрадення чоловіка заради викупу. Коли потерпілий проходив повз будинок по вулиці Феофіла Яновського, до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі чоловіки. Один із них представився працівником правоохоронних органів. 

"В подальшому, змусивши потерпілого сісти в салон автомобіля, викрадачі одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це «отрута». Після цього висунули вимогу передати їм 2 млн доларів США за надання «протиотрути». Зрозумівши, що таких грошей у чоловіка немає, зловмисники обшукали його та забрали 15 000 гривень, які були у нього в сумці. Потім викрадачі висадили лікаря з машини на Совських ставках, що у місті Києві та зникли", - розповіли в прокуратурі. 

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили двох чоловіків, яким повідомлено про підозру. Одному з них вже обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місце знаходження його спільника встановлюють. Санкціями статей передбачено покарання строком до 12 років позбавлення волі.



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