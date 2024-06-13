"Європейська правда": з драфту комюніке Глобального саміту миру виключили небезпечні для України тези

З драфту комюніке, що має стати підсумком Глобального саміту миру в Швейцарії, прибрали небезпечні для України тези, які відкривали шлях до територіальних поступок та альтернативних "мирних планів", пише "Європейська правда".

За даними журналістів, початковий проєкт містив також лазівки для вимоги долучити Росію до мирного процесу. Після зміни тексту від участі в саміті відмовилися деякі учасники, але більшість все ж погодилися з вигідними для України тезами.

Перший драфт комюніке був створений ще в квітні Україною. Він підкреслював важливі для України вимоги та просував формулу миру. Однак, за даними "Європейської правди", Швейцарія захотіла максимально врахувати думку всіх, аби залучити до саміту якомога більше країн. І Україна з цим погодилася.

28 травня Швейцарія передала всім країнам, які зголосилися взяти участь в заході, "компромісний" варіант комюніке.

"З нього вичистили ключові ідеї, заради яких у принципі організовували зустріч на найвищому рівні, і навіть європейські партнери дивувалися, чому Україна поступається у ключових для себе питаннях", – йдеться у матеріалі.

Публічні обговорення неприйнятності такого плану привели до того, що Швейцарія переглянула текст і 9 червня розіслала новий драфт.

За даними журналістів, рішення саміту лишилося незмінним за форматом і структурою. Він присвячений лише трьом пунктам з української "формули миру": ядерній безпеці, продовольчій безпеці і звільненню полонених.

В оновленому проєкті нарешті вжили слово "агресія". Спершу в документі хотіли сказати про якусь "триваючу війну". Але тепер там повинні бути слова про агресію Росї проти України.

Друга зміна – виключення юридичної лазівки, яка дозволяла зобов'язати Україну відмовитися від частини територій задля "сталого миру з РФ". Вказали, що основою сталого миру буде лише "таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності і суверенітету усіх держав".

Також важливо, що виключили можливість створення альтернатив українській формулі миру.

"Нове формулювання каже, що до уваги братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву (тобто безумовне повернення кордонів 1991 року, якщо лише їх не перегляне сама Україна) та Статуту ООН (зокрема, безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території)", – повідомили журналісти.

Вони звернули увагу, що драфт не є остаточним документом і може зазнати "точкових змін".

Саміт миру в Швейцарії проходитиме цими вихідними. Україна говорила, що участь підтвердили понад 100 країн та міжнародних організацій. Швейцарія називала меншу кількість – близько 90, а, за даними Радіо Свобода, в останні дні перед заходом деякі учасники відмовилися брати участь.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія намагається протидіяти саміту та вплинути на країни. За його словами, росіяни побували з цією метою в багатьох країнах, а там, де вони не змогли побувати, задіяли економічний вплив.

Як виникла ідея саміту миру

У листопаді 2022 президент Володимир Зеленський на виступі перед лідерами Group of 20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії. Вони містять 10 пунктів і були представлені також письмово делегаціям країн.Взимку голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.

Президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.

У травні президент оголосив дати та місце проведення саміту.

Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру. Окрім того, Україна хоче отримати гарантії енергетичної і ядерної безпеки. А перед тим, як сідати за стіл переговорів із Росією, потрібно отримати "детальний план, погоджений світом". На думку українського президента, що більша кількість країн підпишуться під цим планом, тим важче росіянам буде від нього відступити.

Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.