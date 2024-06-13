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Буданов: Росія задля протидії саміту миру побувала в багатьох країнах та задіяла економічний вплив

Також росіяни використали треті країни, аби відмовити учасників. 

Буданов: Росія задля протидії саміту миру побувала в багатьох країнах та задіяла економічний вплив
Кирило Буданов
Фото: скріншот

Росія протидіє проведенню Глобального саміту миру в Швейцарії і намагається відмовити країни від участі в ньому. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив у ефірі каналу "Ми-Україна".

За його словами, росіяни діють досить активно і побували в усіх країнах, окрім західноєвропейських. На деякі країни, куди вони не можуть потрапити, росіяни впливають через економічні важелі та інші держави.

"Росія протидіє, це цілком зрозуміло. Вони не можуть діяти інакше. Ми робимо щось, якийсь крок, вони роблять крок нам на противагу", – прокоментував керівник ГУР.

Він додав, що після саміту миру реакція Росії буде "більш-менш стримана".

  • Про те, що Росія намагається зірвати український Глобальний саміт миру, який пройде наприкінці тижня в Швейцарії, раніше попереджав президент. Зеленський вважає, що Росія не розраховувала на таку широку підтримку заходу.
  • За даними Радіо Свобода, кількість країн та організацій, які збираються взяти участь в саміті, зменшилася буквально в останні дні перед ним. За даними журналістів, кількість країн-учасниць знизилася з 93 до 78. 
  • При цьому в Офісі президента 3 червня говорили, що очікують на 107 країн та міжнародних організацій. 
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