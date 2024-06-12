На війні загинув фехтувальник Ростислав Лівач

На війні проти російських окупантів 6 червня загинув кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях Ростислав Лівач.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Ростислав Лівач був учасником Всеукраїнських змагань, переможцем та багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Ростислав боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

Згодом він воював у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку “Герць” Десантно-штурмових військ ЗСУ.