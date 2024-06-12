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На війні загинув фехтувальник Ростислав Лівач

Ростислав загинув 6 червня.

На війні загинув фехтувальник Ростислав Лівач
На війні загинув фехтувальник Ростислав Лівач
Фото: НОК України

На війні проти російських окупантів 6 червня загинув кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях Ростислав Лівач.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Ростислав Лівач був учасником Всеукраїнських змагань, переможцем та багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області.

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Від початку повномасштабного російського вторгнення Ростислав боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. 

Згодом він воював у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку “Герць” Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

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