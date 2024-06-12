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Прикордонники знайшли ще одного потопельника у Тисі

Це вже 35-й знайдений у Тисі потопельник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Прикордонники знайшли ще одного потопельника у Тисі
Прикордонники знайшли ще одного потопельника у Тисі
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) знайшли у Тисі ще одного потопельника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чоловіка в річці без ознак життя виявив сьогодні під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд. Тіло загиблого винесло течією до українського берега. На місце події викликали співробітників ДСНС та Національної поліції”, - йдеться у повідомленні. 

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Зараз встановлюється особа загиблого.

В ДПСУ нагадали, що це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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