Це вже 35-й знайдений у Тисі потопельник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Прикордонники знайшли ще одного потопельника у Тисі

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) знайшли у Тисі ще одного потопельника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чоловіка в річці без ознак життя виявив сьогодні під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд. Тіло загиблого винесло течією до українського берега. На місце події викликали співробітників ДСНС та Національної поліції”, - йдеться у повідомленні.

Зараз встановлюється особа загиблого.

В ДПСУ нагадали, що це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.