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Українці мають право бити по всіх об'єктах на території РФ, окрім ядерних, — ексголова Центрального командування США

Наданная Україні винищувачів F-16 може змінити ситуацію на полі бою.

Українці мають право бити по всіх об'єктах на території РФ, окрім ядерних, — ексголова Центрального командування США
Френк Маккензі

Ексголова Центрального командування США Френк МакКензі заявив, що українські війська повинні мати право завдавати ударів по будь-якій частині Росії, окрім ядерних обʼєктів. 

Про це експосадовець заявив в інтервʼю "Голосу Америки".

МакКензі наголосив, що не варто встановлювати обмеження для Сил оборони щодо відстані, на яку можна бити по РФ, а також не можна давати можливість росіянам для укриття, це шкодить здатності України вести війну.

"Ми повинні надати Україні певну гнучкість щодо того, куди вони завдають ударів всередині Росії. Не можна давати росіянам захищеної зони. Конвенційні (неядерні - ред.) російські командні пункти, логістика та інші формування — справді поза небезпекою. Я вважаю, що це суттєво зашкодило здатності України відповісти на цей останній наступ", — аналізує генерал у відставці.

Коментуючи потребу українських військ у винищувачах F-16, МакКензі переконаний, що вони можуть змінити ситуацію на полі бою.

"Постачання винищувачів F-16 може мати суттєвий вплив, особливо якщо ви дозволите удари по території Росії. Ймовірно, це дозволить вражати російські повітряні судна, які скидають керовані авіабомби та інше вглиб України", — прокоментував МакКензі потребу Сил оборони у сучасних літаках.

  • На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт.
  • 31 травня надання обмеженого дозволу офіційно підтвердила Україна. Це підтвердив президент.
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