За добу у Києві випала більш ніж половина місячної норми опадів

Злива стала найбільшою за кількістю опадів за 30 років.

Уночі і впродовж дня 12 червня у Києві випало ніж половина місячної норми опадів, повідомляють у Київській міській держадміністрації.

Станом на 15:00 середній рівень опадів склав 31 мм.

"За ніч до 6:00 випало 15 мм опадів. Загалом нічний і денний рівні складають 46 мм опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць складає 74 мм, тобто 12 червня в Києві випало більше половини місячної норми", — ідеться у повідомленні.

У КМДА зазначають, що злива з такою кількістю опадів у місті вперше за останні 30 років.

Киян попереджають, що сильний дощ може тривати до кінця доби і просять бути обережними, за можливості залишатися в приміщеннях, а також не паркувати автомобілі біля дерев чи електроопор.