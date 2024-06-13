Уряд Британії анонсував пакет допомоги на 242 млн фунтів для України

Про фінансування прем'єр Ріші Сунак заявить під час саміту "Великої сімки".

Уряд Британії на своєму сайті розповів про ключові завдання країни під час прийдешнього саміту G7 в Італії. На полях заходу буде оголошено про новий пакет підтримки для України.

Він передбачатиме 242 мільйони фунтів (близько 309 млн доларів) на підтримку термінових гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб України та має "закласти основу для довготривалого економічного та соціального відновлення й відбудови".

Це фінансування, як стверджує уряд, "демонструє міжнародну солідарність Сполученого Королівства з Україною та гнучкість реакції на потреби, що виникають через російську агресію".

Пріоритетом для прем'єр-міністра Ріші Сунака під час саміту стане робота щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Наголошується, що саме Британія стала першою країною, яка законодавчо закріпила дію режиму санкцій до того моменту, поки Росія не заплатить за розв'язану війну.