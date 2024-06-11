Туск заявив, що у Польщі заарештували 10 осіб, причетних до диверсій і саботажу

Він вважає, що такі події можуть повторитися.

У Польщі протягом останніх декількох тижнів заарештували десять осіб, які безпосередньо причетні до диверсій і саботажу у країні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

"У нас є підстави вважати, що це не останні події такого типу", – додав очільник польського уряду під час зустрічі із воєводами у Білостоці.

"Сьогодні не може бути іншого пріоритету для центрального уряду, для уряду, для Європейського Союзу або для регіональних, місцевих, державних і місцевих органів влади, крім широкого розуміння безпеки. Тут, на Підляшші, це видно з винятковою чіткістю", – зазначив він і додав, що йдеться не навчання чи уроки з теорії загроз.

Туск підкреслив, що зараз важливим є вплив Польщі в ЄС на безпеку, енергетичну безпеку та близьке сусідство.