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Прем'єр Чехії переконаний, що за спробу підпалу автобусного депо у Празі відповідальною є Росія

Атака, очевидно, була частиною “гібридної” диверсійної кампанії, яку Москва проводить проти європейських країн, заявив Петр Фіала.

Прем'єр Чехії переконаний, що за спробу підпалу автобусного депо у Празі відповідальною є Росія

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що невдалий підпал, який стався в Празі минулого тижня, був “дуже ймовірно” організований і профінансований Росією.

Про це пише BBC.

Виступаючи після засідання Ради національної безпеки Чехії, Фіала сказав, що невдала атака, очевидно, була частиною “гібридної” диверсійної кампанії, яку Москва проводить проти європейських країн.

Йдеться про спробу підпалу автобусного депо в Празі. За словами, прем’єра, підпал, найімовірніше, пов'язаний з низкою підпалів у Європі, які, як він підкреслив, організувала Москва.

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Серед таких інцидентів є травневий підпал у Варшаві та аналогічна атака у філії Ikea у Литві. Їх, на думку влади, здійснили агенти російської розвідки або їхні довірені особи.

Поліція повідомила, що через підозру у причетності до інциденту арештували іноземця. Він перебуває під вартою за звинуваченням у тероризмі. Затриманого описали як “іспаномовного чоловіка родом з Південної Америки”, який, очевидно, був у країні протягом п'яти днів. 

“Зв’язок з Росією не тільки можливий, але й дуже ймовірний. Напад, можливо, був організований і профінансований з Росії”, ‒ сказав Фіала журналістам.

  • Минулої п’ятниці поліція посилила патрулювання чеської столиці після заяв про підвищений ризик для безпеки. 
  • Правоохоронці оприлюднили записи з камер відеоспостереження, на яких видно, як темноволосий чоловік розплачується за товари в магазині чи на АЗС. Вони повідомили, що він, ймовірно, небезпечний і до нього не варто наближатися, але не надали жодної інформації.
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