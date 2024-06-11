У Малаві зник літак із віцепрезидентом на борту

В африканській державі Малаві урядовий літак, на якому перебував віцепрезидент республіки Саулос Чіліма в компанії ще дев'яти посадовців зник з радарів після злету зі столиці Лілонгве.

Як пише BBC, Чіліма мав представляти керівництво держави на похороні колишнього міністра. Він летів на північ країни, де мала відбутися церемонія. Проте повітряне судно через деякий час після початку рейсу перестало подавати сигнали.

Президент Лазарус Чаквера заявив у зверненні до народу, що дав вказівку продовжувати пошуково-рятувальну операцію, аж поки літак не буде знайдено. Через цей інцидент він скасував запланований візит на Багамські острови.

У 2022 році Чіліма був затриманий через підозру в корупції. Проте кілька місяців тому суд без пояснення причин зняв з нього звинувачення.