На вибори у Великій Британії зареєструвалася рекордна кількість кандидатів

Загальні вибори у Сполученому Королівстві 4 липня стануть наймасовішими в історії країни за кількістю кандидатів. Ніколи раніше на 650 місць у Палаті громад не претендувало так багато політиків.

Як пише BBC, офіційно зареєстровано понад 4500 кандидатів, що на третину більше, ніж під час останнього волевиявлення у 2019 році. Вибори відбуваються на мажоритарній основі.

Таке зростання пояснюють включенням до боротьби Партії реформ (колишня Партія Брекзиту), яка раніше обіцяла не заважати консерваторам, більшою кількістю претендентів на місця у парламенті від "зелених", а також дебютною участю у виборах Робочої партії.

Експерти прогнозують, що новий британський парламент через це ризикує стати менш однорідним та отримати чималу кількість "маргінальних портфелів". Багато виборців втомилися від традиційних партій, розчаровані їхнім перебуванням при владі і шукають альтернативні шляхи. Така фрагментація парламенту зараз притаманна практично всім європейським країнам.